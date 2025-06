Spaccio di droga, quattro nei guai. Colpi di pistola per intimidazione

Trentenne marocchino arrestato per detenzione ai fini di spaccio, indagate altre tre persone. I carabinieri nel Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno e della Tenenza di Tradate hanno anche effettuato alcune perquisizioni disposte dalla Procura di Varese.

L’attenzione dei carabinieri e della Procura si era concentrata sui quattro uomini immediatamente dopo i vari danneggiamenti, sia mediante tentativi di incendio sia con esplosione di colpi d’arma da fuoco, nei confronti di un’attività imprenditoriale di Tradate. Subito è stato attuato un rafforzamento dei servizi preventivi e di controllo di Tradate e avviate le indagini, che hanno consentito di ricostruire un giro di spaccio di droga nell’ambito del quale sono sorti contrasti sfociati poi in intimidazioni con l’utilizzo di armi da fuoco. Nei giorni scorsi i carabinieri, con l’ausilio anche delle unità cinofile, hanno circondato cinque abitazioni riconducibili ai quattro indagati e dato corso al decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Varese. Nelle prime fasi concitate dell’operazione il trentenne, poi tratto in arresto, ha cercato di liberarsi dello stupefacente buttandolo in parte nel water e in parte dalla finestra.

Ma la tempestività dei militari ha consentito di recuperare quasi un chilo di tra marijuana, hascisc e una piccola dose di cocaina oltre a telefoni cellulari, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento, un pugnale e 2.500 euro in denaro contante. Ai tre soggetti indagati è stato notificato l’avviso di garanzia: risultano indagati a piede libero. Il trentenne è stato invece arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga. Dopo le formalità di rito è stato consegnato al carcere di Varese.