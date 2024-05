Sondrio è la migliore provincia d’Italia per i bambini: prima in classifica per qualità della vita

“Ci godiamo questo primato che ci inorgoglisce, consci del fatto che si tratta di una classifica che dice molto ma non spiega tutto”. Così il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, dopo che il capoluogo svetta ancora a livello nazionale in termini di qualità della vita, questa volta dei bambini.

La rilevazione dedicata ai più piccoli, giovani e anziani, giunta alla quarta edizione, è stata presentata in anteprima al Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore. La classifica misura le risposte dei territori alle esigenze specifiche, tenendo in considerazione condizioni di vita, salute e qualità dei servizi erogati.

"Gli indicatori sono diversi e andrebbero analizzati uno per uno – continua il sindaco –. La classifica prende in considerazione le province quindi io, come sindaco del Comune capoluogo, mi limito a evidenziare come l’attenzione verso i bambini e i servizi a loro dedicati sia sempre massima. Nelle nostre realtà, a Sondrio come nel resto della valle, gli edifici scolastici sono moderni e confortevoli, abbiamo parchi gioco e aree sportive per garantire le migliori condizioni per la crescita dei nostri bambini. Credo che questo sia evidente a tutti: basta girare per i nostri Comuni”.

Poi un auspicio: “Spero che il confronto con il resto d’Italia, che ci vede prevalere, renda consapevoli i cittadini degli investimenti fatti e del lavoro svolto. La sfida ora è quella di creare le condizioni ideali, in termini di servizi e opportunità, per trattenere le famiglie che fanno crescere qui i loro figli e di aprirci a quelle che in futuro potrebbero scegliere il nostro territorio”.

“Il primato assoluto, conquistato dalla provincia di Sondrio, nella classifica sulla qualità della vita dei bambini, oltre a essere un’ottima notizia, è anche un riconoscimento alle nostre politiche sociali e in particolare a quelle a favore della montagna e delle aree interne”, fa eco il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Vedere la Lombardia protagonista anche per altri indicatori generazionali, come quelli degli anziani, ci induce a proseguire con determinazione sulla strada che abbiamo intrapreso” conclude il governatore, evidenziando come le province di Como, Cremona, Lodi, Sondrio e Brescia siano tra le prime 12 posizioni del panorama nazionale nella classifica relativa agli anziani.