Classifica sulla qualità della vita 2023, la Lombardia è la regione più rappresentata nella top10

È stata pubblicata la 34esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Uno studio che classifica e misura secondo precisi parametri il benessere della popolazione italiana città per città. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stata la provincia di Udine, seguita da Bologna e Trento. È la prima volta che il capoluogo friulano si aggiudica il primato. Suonano più come delle conferme, invece, il secondo e il terzo posto rispettivamente di Bologna, vincitrice dell'edizione 2022 e sempre in testa nella categoria “Demografia, salute e società” spinta dai livelli d'istruzione elevati, e Trento, già vincitrice dell'Indice della sportività e di Ecosistema Urbano 2023. Chiude la classifica, 107esima, Foggia che torna a vestire la maglia nera dopo dodici anni (era stata ultima nel 2011 e nel 2002).

I risultati delle città lombarde

Ottimi risultati per la Lombardia che risulta essere la regione più rappresentata nella top ten con ben 3 città. Il derby lombardo se lo aggiudica Bergamo, quest'anno capitale della cultura insieme a Brescia, che sale fino al quinto posto della classifica dei territori più vivibili, dove solamente nel 1990 aveva occupato l'ottavo posto, e conquista il primato nella classifica tematica di "Ambiente e servizi". Tra le prime dieci anche Milano, che si conferma ottava e resta prima nella categoria "Affari e lavoro" e sale al secondo posto per quanto riguarda “cultura e tempo libero”, e Monza, che conquista 14 posizioni salendo fino al nono posto e il primato nella categoria "Ricchezza e consumi" grazie a buoni risultati nella spesa media delle famiglie per l'acquisto di beni durevoli e ai dati immobiliari.

Gli indicatori

I 90 indicatori statistici alla base dell'indagine, di cui 46 aggiornati al 2022 e 36 al 2023, presentano una serie di novità inserite per riuscire a stare al passo con i cambiamenti sociali in corso: l'indice dei progetti finanziati dal Pnrr, l'indice della solitudine, le farmacie, le famiglie con Isee sotto i 7mila euro, il gender pay gap, consumo di farmaci contro l'obesità, lavoratori domestici e l'aumento delle temperature. Dieci gli indici sintetici inclusi nell'indagine che aggregano più parametri (Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, Qualità della vita delle donne, Ecosistema urbano, Indice della criminalità, Indice di sportività, Indice del clima, ICity Rank sulle città digitali, composto da Amministrazioni digitali e Città aperte).