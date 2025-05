Sono sempre “pensati“ i concerti proposti da Orchestra Antonio Vivaldi e Amici della Musica e così sarà per l’appuntamento di domenica 11, alle 17, che chiude la stagione numero 62 al Teatro Sociale. Di grande interesse il programma che mette insieme la prima esecuzione assoluta del brano commissionato al maestro Lorenzo Della Fonte, “Chopin non va alla guerra“, e “L’histoire du soldat“ di Stravinskij. Con la sua composizione Della Fonte di fatto ha tradotto in musica il romanzo “Chopin non va alla guerra“, protagonista un giovane tenente allontanato dalla prima linea, durante il primo conflitto mondiale, per problemi cardiaci e che in ritiro scopre la musica, nobile veicolo di speranza, pace e amore. La seconda parte del concerto sarà interamente dedicata a Stravinskij. L’histoire du soldat sarà allestito in forma semi-scenica e vedrà sul palco l’attore morbegnese Marco Del Nero nella veste di attore e voce recitante.