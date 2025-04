Celebrazioni per il 25 Aprile nel capoluogo

SONDRIOSi moltiplicano le iniziative in occasione dell’avvicinarsi dell’80° anniversario del 25 aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo. La cerimonia provinciale, da anni itinerante, quest’anno si svolgerà nel capoluogo "con la sobrietà che il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco impone" e prenderà avvio con la Messa in ricordo dei partigiani morti durante la lotta di Liberazione, seguiranno il corteo per le vie cittadine con partenza da Piazza Campello e arrivo alle 11.15 al Parco delle Rimembranze con la lettura del saluto del Presidente della Repubblica e i discorsi del sindaco, del presidente della Provincia e del Presidente provinciale Anpi. Diverse anche le iniziative organizzate nei giorni scorsi, tra questi alla biblioteca di Forcola la presentazione della ricerca-inchiesta di Veronica Vismara "Chilometro 18", ricostruzione, sulla base di documenti provenienti da varie fonti storiche, di un vero e proprio "cold case" di ottant’anni fa, del 12 aprile 1945, quando "due partigiani di Forcola pagarono con la vita il loro contributo alla libertà…". Sondalo festeggia invece in anticipo, quest’oggi, con una cerimonia commemorativa promossa dal Comune e Anpi Sondrio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo "Grosio-Grosotto-Sondalo", il Gruppo Alpini di Sondalo e l’Associazione Marinai d’Italia. Morbegno dedicherà una cerimonia alla Festa della Liberazione domenica 27, mentre a Tirano, già da questa sera alle 20.30 nella sala consiliare del municipio ospiterà la presentazione del libro di Sergio Spolini sulla Resistenza in Valtellina e Valchiavenna dal 1943 al ‘45. Per l’occasione il presidente provinciale dell’Anpi sarà affiancato da Fausta Messa, referente dell’Issrec, l’Istituto sondriese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. Venerdì, dopo la manifestazione provinciale che avrà luogo in mattinata nel capoluogo, dalle 14 a Tirano prenderà il via una bicicletta sino a Grosio e ritorno toccando i luoghi della guerra. S.B.