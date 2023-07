Bema, due escursionisti si perdono sul Pizzo Berro: per recuperarli deve intervenire l’elicottero

Bema (Sondrio), 27 luglio 2023 - Due escursionisti sono stati soccorsi nel pomeriggio dopo che si erano persi mentre percorrevano i sentieri del Pizzo Berro. Con il cellulare hanno chiamato il 112 e la centrale ha attivato i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. Le squadre erano pronte a partire in piazzola, a supporto dell’elicottero dei Vigili del fuoco, che ha recuperato i due uomini, illesi, e li ha trasportati a valle. L’intervento è terminato nel giro di un paio di ore dopo. “È molto importante programmare bene l’itinerario, attraverso mappe specifiche o con l’assistenza di esperti e di chi conosce molto bene la zona – spiegano i tecnici del Soccorso alpino – altri consigli utili per la frequentazione della montagna in estate si possono leggere consultando la campagna “Sicuri in montagna” disponibile sul sito web della nostra associazione”.