Aquagranda più green. Calore in vasca grazie al sole

Olimpiadi sì, ma anche tanto altro a Livigno dove in attesa dei giochi si lavora anche per rendere ancor più sostenibile il centro sportivo Aquagranda, dove verrà ampliato il sistema di pannelli fotovoltaici che già oggi garantiscono una parte dell’energia che alimenta la piscina e il centro benessere. Grazie al contributo di 227mila euro concesso da Regione Lombardia si vuole raggiungere l’obiettivo, se non di rendere completamente autosufficiente l’impianto, almeno di diminuire la spesa per mantenere la temperatura dell’acqua delle vasche riservate alle attività natatorie. "Grazie ai fondi che ci ha concesso la Regione dopo la vittoria per bando per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi, natatori e del ghiaccio - spiega il sindaco Remo Galli - diminuiremo i consumi di Aquagranda e di conseguenza i costi di gestione". In questi giorni è ospite in paese il sindaco di Riccione, Daniela Angelini, non per una semplice vacanza bensì per mettere a punto una collaborazione per promuovere il turismo reciproco. "Ieri ho avuto il piacere d’incontrare a Livigno il sindaco Remo Galli, con cui condividiamo una visione chiara: valorizzare le nostre eccellenze e attrarre nuovi flussi turistici, italiani ma soprattutto stranieri - spiega il sindaco della città della riviera romagnola - Livigno il prossimo inverno ospiterà le gare di snowboard e freestyle delle Olimpiadi invernali 2026, attraendo un pubblico ancora più ampio e composto da stranieri per almeno il 75%, rappresentando quindi una vetrina eccezionale per la promozione di Riccione. Questo incontro ha rappresentato un’opportunità straordinaria per creare una sinergia tra le nostre destinazioni e promuovere Riccione anche in un contesto fortemente internazionale, così come potrà fare Livigno da noi in occasione degli eventi più prestigiosi dell’estate. Lavoreremo insieme". Roberto Canali