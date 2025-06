L’abbraccio con Anna e Matteo omaggio a Ermanno Zacchetti

Matteo, il figlio di Ermanno Zacchetti, era ai seggi. Anna, la moglie del sindaco scomparso quasi un anno fa dopo un tumore, è corsa ad abbracciare la vincitrice Paola Colombo. Per la neo sindaca un momento più che simbolico: "La tensione si è sciolta in pianto non ero riuscita a versare una lacrima neanche al funerale". Una foto che rimarrà negli annali di questa tornata. Per lei, l’emozione di avere ancora accanto il suo mentore in qualche modo, per la famiglia un passaggio di testimone atteso da mesi. Da quando si era profilata la candidatura della prima donna a guidare il Comune nella storia della città. Nella neo prima cittadina anche loro avevano visto l’erede. "A unirci era pure la delega allo Sport, che avevo tenuto io dopo che Ermanno se ne è andato - ricorda Colombo - Ci teneva tantissimo. Era stata il suo trampolino e vorrei dire la sua vita". Il sindaco aveva contribuito a fondare la filiale italiana di Eurosport ed era responsabile per il mercato italiano dell’emittente all’interno di Discovery Italia. Per diverso tempo è stato anche presidente della polisportiva dove allenava nella scuola calcio. "Sono sicura che sorride oggi", ha detto Anna alla prima cittadina. Un altro momento intenso, dopo un anno segnato dal lutto, culminato con la chiusura anticipata della consiliatura, la seconda di Zacchetti conquistata nel 2022. Alla sua delfina è toccato traghettare la coalizione alle urne. Ora, comincia una nuova fase. Bar.Cal.