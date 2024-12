La tragedia di Ernesto Della Mina, ecco cosa è successo e chi era l’imprenditore morto

Traona, 18 dicembre 2024 - “Per tutti noi è come avere perso un familiare, un parente. Ci mancherà tantissimo”. A parlare è Marco Scamoni, sindaco di Mello, il paesino dove viveva Ernesto Della Mina, 72 anni, il noto imprenditore edile fondatore della Dme Scavi di Traona che ieri ha perso la vita in seguito alle ferite riportate nel ribaltamento nelle gelide acque dell’Adda dell’escavatore che stava manovrando. Soccorso già in arresto cardiocircolatorio, Della Mina è spirato sull’elicottero di Areu che lo stava trasportando all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Vedovo da qualche anno e padre di quattro figli, un maschio e tre femmine, Della Mina stamane era impegnato per conto di Utr, l’Ufficio regionale territoriale di Sondrio, in lavori di svaso sulle rive del fiume a Traona. Il tragico incidente che è costato la vita al patron della Dme Scavi si è verificato a quattro giorni di distanza soltanto di quello di Bianzone, nel cantiere per la variante di Tirano, nel quale è morto a Salvatore Briamonte, 65 anni, originario della Basilicata. La notizia della scomparsa di Della Mina si è diffusa rapidamente in Bassa Valle, lasciando sgomente centinaia di persone. L’imprenditore era infatti molto conosciuto, sia per il suo lavoro – in ditta tra l’altro sono impiegati tutti i figli e pure alcuni nipoti - che per il suo carattere allegro e bonario.

Della Mina a Mello era molto attivo sia nella vita della comunità, che nelle attività della parrocchia e in quelle degli alpini, la cui sezione è presieduta dal figlio Christian. “Anche la comunità di Traona si stringe alla famiglia Della Mina – ha detto il sindaco Maurizio Papini – Quella dello stimato imprenditore è una grave perdita, con la sua ditta che ha sede dal lontano 1978 nel nostro paese; svolse anche numerosi lavori per lo stesso Comune di Traona”. “Non riesco a concepire come, in pieno 2024, possano ancora succedere eventi simili. Prego per quest’uomo e per la sua famiglia attonita e disperata e continuerò a lavorare affinché la vita umana sia messa sempre al centro delle discussioni” ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Silvana Snider, vicepresidente della Commissione d’inchiesta “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia” di Palazzo Pirelli. Condoglianze alla famiglia Della Mina sono giunte anche dai sindacati.