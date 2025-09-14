Milano Heart Week 2025, la settimana della prevenzione cardiovascolare: tutti gli eventi

Milano, 14 settembre 2025 – Ci siamo, torna anche quest’anno la Milano Heart Week, la settimana di eventi sulla prevenzione cardiovascolare e il benessere del cuore, che il Centro Cardiologico Monzino IRCCS progetta e organizza da otto anni per il pubblico di ogni età.

L'intenso calendario delle attività inizia lunedì 22 settembre e si conclude con la celebrazione della Giornata mondiale del cuore, il 29 settembre, istituita dalla World Heart Federation per sensibilizzare i cittadini di tutto il mondo sulle diverse e innovative possibilità di prevenire le malattie cardiovascolari.

Milano Heart Week (Foto facebook Centro Cardiologico Monzino)

“Il termine stesso "prevenzione" ha cambiato significato: non più o non solo protezione dalla malattia nell'età a rischio, ma miglioramento degli stili di vita durante tutto l'arco della vita. Questa nuova concezione deve essere trasmessa con tutti gli strumenti a nostra disposizione, dall'età delle scuole elementari, senza soluzione di continuità, fino alla terza età”. ha spiegato Giulio Pompilio, Direttore Scientifico Monzino.

“Per fare un esempio concreto – ha aggiunto l’esperto, in base alle proiezioni degli ultimi studi internazionali, obesità e sovrappeso (insieme all'ipertensione) rappresenteranno i principali fattori di rischio di malattie cardiovascolari da qui al 2050. Purtroppo in Italia, quasi il 40% dei bambini tra i 7 e i 9 anni è in sovrappeso o obeso, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Del resto relativamente agli stili di vita, dal rapporto dell'OMS, emerge anche che il 67% dei bambini italiani tra 6 e 9 anni va a scuola in macchina, contro una media europea che si attesta attorno al 50%, e che l'Italia presenta anche tra le percentuali più alte di bimbi che trascorrono almeno una media di 2 ore al giorno davanti alla televisione o agli schermi di dispositivi elettronici”

E' per questo, ha sottolineato Pompilio - che “dobbiamo insegnare ai bambini a muoversi, a mangiare correttamente, a dedicarsi ad attività creative, se vogliamo farli star bene e ridurre il rischio di ammalarsi da adulti. D'altra parte, anche per gli adulti si è aperta una nuova era della prevenzione, grazie alle tecnologie portatili oggi disponibili, ai nuovi farmaci e alla maggiore consapevolezza dell'importanza dell'esercizio fisico”.

Ogni evento della Heart Week - tutti gratuiti e aperti al pubblico - è un momento di sensibilizzazione e un invito ad adottare i comportamenti corretti: fare movimento, seguire un'alimentazione corretta, dedicarsi alle attività che ci divertono e riducono i livelli di stress, ma anche ad ascoltare il proprio corpo e conoscere il rischio individuale per proteggere il proprio cuore e mantenersi in forma.

Da segnalare due appuntamenti "storici": la Open Night, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il 26 settembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (Via San Vittore 21, Milano) e la Night Run Monzino il 27 settembre a CityLife.

Tra gli eventi dell'Heart Week anche la Monzino Run, una maratona

Altro appuntamento da non perdere: il 25 settembre al Centro Brera (Via M. Formentini 10, Milano) un momento di dialogo tra il filosofo della scienza Telmo Pievani e il Direttore Scientifico del Monzino Giulio Pompilio su un tema più che mai attuale: l'equilibrio tra scienza, tecnologia e umanità nella medicina di oggi.