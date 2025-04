Melanoma e tumori della pelle, consulti gratuiti all’Ospedale San Giuseppe. Aperte le prenotazioni

Milano, 28 aprile 2025 – I tumori della pelle sono molto aggressivi e possono essere anche mortali; inoltre sono in continua crescita e colpiscono una popolazione giovane, sotto i cinquant'anni. Ma, a differenza di molte altre malattie oncologiche che spesso sono asintomatiche finché non è troppo tardi, il melanoma ha un tasso di sopravvivenza del 90% se diagnosticato nelle fasi iniziali. Da qui l'importanza di fare periodicamente dei controlli affidandosi a medici specializzati. Il Gruppo Multimedica offre due giornate di consulti gratuiti a maggio: le prenotazioni sono già aperte.

Sensibilizzazione e diagnosi precoce

Sensibilizzazione e diagnosi precoce rappresentano due pilastri fondamentali nella lotta al melanoma, un tumore cutaneo in continua crescita, che colpisce una popolazione relativamente giovane, spesso di età inferiore ai 50 anni. Il 10 e il 24 maggio, presso l’Ospedale San Giuseppe – Gruppo MultiMedica di Milano, sarà possibile sottoporsi a consulti gratuiti per verificare lo stato di salute della propria pelle, con un focus particolare sull’analisi dei nevi, più comunemente detti nei, ovvero le macchie che insorgono sulla cute a causa di un accumulo di melanociti, le cellule che producono melanina e che possono essere di natura benigna o maligna.

Melanoma, 15mila nuovi casi ogni anno

“Il melanoma è uno dei tumori cutanei più frequenti e aggressivi in fase avanzata – spiega il professor Emilio Berti, Specialista in Dermatologia dell’Ospedale San Giuseppe – Gruppo MultiMedica e ideatore dell’iniziativa – ma è anche uno dei più prevenibili, curabile e guaribile se individuato precocemente. In Italia, ogni anno vengono diagnosticati circa 15.000 nuovi casi, con un’incidenza in costante aumento, soprattutto tra i giovani adulti. La diagnosi precoce è fondamentale: il tasso di sopravvivenza supera il 90%, se il melanoma viene diagnosticato nelle fasi iniziali”.

Come prenotare la visita gratuita

Per questo motivo, in occasione della campagna di sensibilizzazione sul melanoma e i tumori cutanei prevista nel mese di maggio, l’Ospedale San Giuseppe organizzerà per i cittadini due giornate di consulti gratuiti, sabato 10 e sabato 24 maggio.

Per accedere, è necessario prenotarsi, chiamando il numero 02 24209341 (dal lunedì al venerdì, dalle 13.00 alle 15.00).