Mammografia, screening e vaccino anti Papillomavirus gratis in Lombardia: quando e dove

Milano, 28 febbraio 2025 – In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro il Papillomavirus umano ( Hpv) e della Giornata internazionale della donna, Regione Lombardia organizza una serie di iniziative gratuite per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Gli enti del Servizio sanitario regionale, in collaborazione con le Agenzie di tutela della salute (Ats) e le Aziende socio sanitarie territoriali (Asst), offriranno screening mammografico, screening Hpv e vaccinazione anti Hpv.

Lo screening mammografico - informa una nota regionale - è rivolto alle donne tra i 45 e i 49 anni che non abbiano fatto una mammografia negli ultimi 12 mesi, e alle donne dai 50 ai 74 anni che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 24 mesi; l'esame si può prenotare tramite la piattaforma prenotasalute.regione.lombardia.it.

Lo screening Hpv è per le donne dai 25 ai 29 anni che non hanno effettuato un Pap test negli ultimi 3 anni e che non sono state vaccinate con doppia vaccinazione Hpv entro i 15 anni (se vaccinate è previsto l' Hpv test), e per le donne dai 30 ai 64 anni che non hanno eseguito un Hpv test negli ultimi 5 anni.

Infine, la vaccinazione anti- Hpv è dedicata a uomini e donne fino ai 26 anni (nati dal 1998) e alle categorie di rischio individuate dal Piano regionale prevenzione vaccinale Prpv 2024.

Le iniziative, dal 3 all'8 marzo, includeranno open day presso ospedali e centri diagnostici della Lombardia, con accesso libero o su prenotazione, per permettere al maggior numero possibile di cittadini di usufruire dei servizi offerti.

Per conoscere le iniziative presenti sul territorio è necessario consultare il sito della propria ATS:

ATS MILANO

ATS BERGAMO

ATS BRESCIA

ATS BRIANZA

ATS INSUBRIA

ATS PAVIA

ATS VALPADANA

ATS MONTAGNA