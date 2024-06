Papilloma virus e meningococco: "Vaccinatevi"

L’Asst Ovest Milanese invita tutti, sabato mattina, all’Open day vaccinazioni: dalle 9 alle 13 al Centro vaccinale dell’Ospedale di Magenta. L’invito è in particolare rivolto alle donne nate dal 1998 al 1999: potranno ottenere la vaccinazione gratuita e in accesso libero contro il papilloma virus (Hpv). Altri destinatari sono gli adolescenti nati dal 2011 al 2012: anche per loro vaccinazioni gratuite e in accesso libero contro papilloma virus (Hpv) e meningococco (Acwy). Infine sono attese le coorti di nascita dal 1952 al 1959, che potranno beneficiare di vaccinazioni a costo zero e in accesso libero contro pneumococco e herpes zoster, virus che provoca una dolorosa eruzione cutanea, nota come “fuoco di Sant’Antonio“.

Le patologie infettive citate possono provocare quadri sintomatologici di diversa gravità, che possono essere mortali. Il vaccino rappresenta il modo migliore per prevenire queste malattie. L’Hpv è un virus che si trasmette attraverso i rapporti sessuali e può causare diversi tipi di cancro, tra cui quello del collo dell’utero, della vulva, della vagina e del pene. Il meningococco è un batterio che può causare meningite e sepsi, infezioni gravi anche mortali. Lo pneumococco è un batterio molto diffuso, responsabile di infezioni anche gravi nei bambini con meno di 1 anno, ma anche negli adulti con più di 65.

Il direttore della struttura complessa vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive della Asst Ovest Milanese, Cesario Barbato (nella foto), sottolinea l’importanza della giornata: "Le vaccinazioni sono un importante strumento di prevenzione primaria per la tutela della salute e la modalità più efficace per controllare e, ove possibile, debellare le patologie infettive. Non perdete questa occasione per proteggere il vostro futuro".Silvia Vignati