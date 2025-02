Papillomavirus, una giornata per la prevenzione

L’Asst Ovest Milanese propone martedì 4 marzo, in occasione della Giornata mondiale contro il Papillomavirus, iniziative di prevenzione quali screening mammografici, screening per l’Hpv (Pap Test/Hpv Test) e vaccinazioni anti Hpv. L’infezione da Papilloma Virus Umano (Hpv) è molto diffusa, trasmessa prevalentemente per via sessuale. Le vaccinazioni saranno disponibili per uomini e donne fino ai 26 anni (nati dal 1998) e per le categorie a rischio previste dal Piano regionale di prevenzione vaccinale 2024: a Magenta con accesso libero al Centro prelievi dell’Ospedale Fornaroli, dalle 13 alle 16; a Legnano al Centro prelievi del vecchio Ospedale, dalle 13 alle 16. A Magenta, negli stessi orari, sono previsti anche Hpv Test e Pap Test: per donne dai 25 ai 29 anni che non hanno fatto un Pap Test negli ultimi 3 e che non hanno eseguito la doppia vaccinazione Hpv entro il 15° anno; per donne dai 30 ai 64 anni che non hanno eseguito un HPV Test negli ultimi 5 anni. Lo screening Hpv è per le donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni: si terrà ai Consultori familiari di Cuggiono e di Arluno, dalle 9 alle 13. Infine lo screening mammografico, dal 4 all’8 marzo, tramite slot aggiuntivi a partire dalle 15 nelle diverse strutture dell’Asst. S.V.