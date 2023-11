Influenza e Covid in Lombardia, sabato 25 novembre è il Vax Day. Dove andare e come prenotare

Milano, 24 novembre 2023 – Influenza e Covid: domani sabato 25 novembre, in Lombardia è il Vax Day. Oltre ai punti vaccinali regionali sarà possibile recarsi anche in un migliaio di farmacie che hanno aderito alla campagna di Prevenzione regionale. Da lunedì 20 novembre le vaccinazioni antinfluenzale e anti-Covid sono offerte gratuitamente a tutta la popolazione lombarda, indipendentemente da età, condizione di salute o categoria di rischio.

I dati Covid

Secondo gli ultimi dati sono 233.935 i vaccini contro il Covid eseguiti in Lombardia. I nuovi casi da 6 al 12 novembre sono stati 8.227 con un incremento del 29,3 per cento rispetto alla settimana prima.

L’assessore Bertolaso

“Sono in tutto 65 i centri vaccinali aperti in Lombardia che saranno operativi per questa giornata speciale. L’invito che continuamente rivolgo ai cittadini lombardi è quello di vaccinarsi. È questo il periodo giusto visto che non è ancora arrivato il picco influenzale. Spero in un’adesione massiccia, in particolare da parte delle persone anziane”.

Stazione Cadorna a Milano

Tra i centri vaccinali, l’unico non ospedaliero è la stazione ferroviaria di Cadorna a Milano. Anche qui tutti i cittadini lombardi potranno vaccinarsi gratuitamente, indipendentemente da età, condizione di salute o categoria di rischio. Un’iniziativa realizzata da Regione Lombardia, in collaborazione con Trenord, Ferrovie Nord e l’ospedale San Raffaele che ha fornito i locali ubicati all’interno della stazione. "Un appuntamento importante e di sensibilizzazione - dice l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente - nei confronti della cittadinanza. Il nostro obiettivo è permettere a tutti i viaggiatori di sfruttare questa occasione e vaccinarsi. Un invito rivolto non solo a chi usa il treno ma anche a tutti coloro che lavorano in Cadorna, a chi abita nelle vicinanze e a tutti coloro che grazie ai mezzi di trasporto possono raggiungere la stazione.

Come prenotarsi

Le prenotazioni si effettuano attraverso le due piattaforme dedicate:

http://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it per il vaccino antinfluenzale

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it per il vaccino anti COVID-19

Le farmacie lombarde

Dall’avvio della campagna vaccinale in farmacia, lo scorso 16 ottobre, sono già 201.307 i cittadini lombardi che hanno scelto gli esercizi dalla croce verde per proteggersi dall’influenza, superando in poco più di un mese i dati della scorsa stagione. Mentre per quanto riguarda il Covid, in Lombardia le farmacie hanno inoculato 109.976 vaccinazioni, con un’incidenza del 45% sul totale delle inoculazioni effettuate. “I casi di influenza hanno iniziato a crescere in modo rilevante e lo vediamo anche nelle richieste dell’utenza in farmacia”, commenta Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. “Pertanto, invitiamo tutti, soprattutto anziani e fragili, a cogliere l’opportunità del Vax Day per vaccinarsi. Le farmacie si sono messe a disposizione dei cittadini in questa giornata speciale, sicure che la loro prossimità e comodità d’accesso contribuiranno ad aumentare il numero delle vaccinazioni antiflu e anti-Covid in Lombardia”.

I numeri dei vaccini

Sono 716.159 i vaccini anti-Covid aggiornati a XBB.1.5 somministrati in Italia dall'inizio della campagna autunno-inverno al 19 novembre 2023. E' l'ultimo dato riportato nella dashboard ufficiale che viene aggiornata sul portale del ministero della Salute. Negli ultimi 7 giorni considerati, dal 10 al 16 novembre, le iniezioni-scudo sono state 195.377, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente quando erano state 181.743. Dal report vaccini Covid - disponibile nella nuova piattaforma sulla campagna vaccinale che si è trasferita sul sito del ministero della Salute dopo la dismissione della struttura che nel 2021-22 fu guidata dal generale Figliuolo - emerge che oltre il 60% del totale delle dosi somministrate nell'ambito della campagna si concentra in 3 regioni: la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Toscana, che insieme totalizzano 456.610 richiami eseguiti.