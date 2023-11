Influenza, dati aggiornati e incidenza: Lombardia la regione più colpita

Milano, 24 novembre 2023 – Il freddo invernale è arrivato e aumentano i casi di sindromi simil-influenzali in tutta Italia, tra le zone più colpite la Lombardia. Secondo il primo rapporto epidemiologico stagionale di RespiVirNet, che elabora i dati del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità, nella 46esima settimana del 2023 (dal 13 al 19 novembre), l’incidenza media è pari a 7,61 casi per mille assistiti (era di 6,6 la settimana precedente). A tale aumento possono concorrere non solo i virus influenzali, ma anche altri virus respiratori (Sars-CoV-2, Rhinovirus).

I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, nella 46ma settimana sono circa 448.000 (388.600 la settimana precedente), per un totale di circa 1.741.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui si osserva un'incidenza pari a 16,00 casi per mille assistiti (12,8 nella settimana precedente). La scorsa stagione in questa settimana l’incidenza di sintomi simil-influenzali nei bambini sotto i cinque anni era pari a 28,4 casi mille assistiti.

Durante la quarantaseiesima settimana del 2023, 195 medici sentinella regionali hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti. L'incidenza totale settimanale Lombardia è di 10,84 casi per mille assistiti. Sale a 23,93 tra i bimbi da 0 a 4 anni, mentre scende a 6,97 nella fascia 5-14 anni. Torna a crescere fino a 11,69 nella fascia dai 15 ai 64 anni. Oltre i 65 anni è di 7,15.

Durante la quarantaseiesima settimana del 2023, 1.016 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale in Italia è pari a 7,61 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 16,00 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 5,89 nella fascia 15-64 anni a 8,20 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 5,19 casi per mille assistiti.

Tutte le regioni, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale, tranne Friuli-Venezia Giulia e Molise. In Lombardia e in Piemonte raggiunta la soglia di intensità media dell’incidenza. Quattro Regioni (Bolzano, Valle d’Aosta, Basilicata, Calabria) non hanno ancora attivato la sorveglianza RespiVirNet