Il sessista pentito
Arnaldo Liguori
Il sessista pentito
Salute
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Morto Emilio FedeLeoncavalloDossier contro JacobsCarlo AcutisGran Premio a MonzaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
SaluteGlioblastoma, c’è una nuova arma contro uno dei tumori cerebrali più aggressivi: lo studio dell’Istituto Besta di Milano
26 ago 2025
REDAZIONE SALUTE
WhatsAppXPrint
  1. Il Giorno
  2. Salute
  3. Glioblastoma, c’è una nuova arma contro uno dei tumori cerebrali più aggressivi: lo studio dell’Istituto Besta di Milano

Glioblastoma, c’è una nuova arma contro uno dei tumori cerebrali più aggressivi: lo studio dell’Istituto Besta di Milano

Se i risultati saranno confermati, una nuova strategia personalizzata per il trattamento della malattia sarà disponibile per i pazienti

Ricerca medica

Ricerca medica

Per approfondire:

Milano, 26 agosto 2025 – Studio e ricerca non si fermano mai. Un team dell'Istituto Neurologico di Milano ha ideato una nuova arma contro il glioblastoma, uno dei tumori cerebrali più aggressivi e difficili da trattare. E ha avviato uno studio pubblicato ora su Nature Communications sfruttando le difese immunitarie dei pazienti.

L'équipe di studiosi, guidata da Serena Pellegatta, utilizza infatti i linfociti T infiltranti il tumore. Queste cellule del sistema immunitario sono presenti ma nel glioblastoma poche e spesso "esauste", quindi poco funzionali. Con il metodo ideato al Besta vengono raccolte con il tessuto tumorale e poi in laboratorio isolate ed espanse per essere reimpiantate.

Lo studio ha coinvolto 161 pazienti con diagnosi di glioma diffuso. Nei test di laboratorio, i tr-TIL, espansi con successo dal tumore dei pazienti, sono stati somministrati in modelli animali determinando un rallentamento della crescita del tumore nel 70% degli animali, con quindi un corrispondente aumento della sopravvivenza.

​​​​​​Il protocollo è stato già adattato agli standard Good Manufacturing Practices (Gmp), requisito fondamentale per l'uso clinico, ed il prossimo passo sarà l'avvio dello studio clinico ReacTIL che testerà sicurezza ed efficacia di questa terapia nei in pazienti con glioblastoma.

Se i risultati saranno confermati, una nuova strategia personalizzata per il trattamento del glioblastoma sarà disponibile per i pazienti, "affrontando - hanno sottolineato dal Besta - una delle sfide più difficili in oncologia". 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata