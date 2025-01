Animali e lotta al randagismo: cosa c'è nel piano della Regione Lombardia

Milano, 16 gennaio 2025 – La Regione Lombardia dà il via libera al Piano triennale anti-randagismo. Oggi la Commissione Sanità, presieduta da Patrizia Baffi (Fratelli d’Italia), ha dato parere positivo all’unanimità (con la sola eccezione del Movimento 5 Stelle che non ha partecipato al voto) al “Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo per il 2025-2027. L’aggiornamento del piano è previsto dalla Legge Regionale n.33/2009 (“Norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”) perché, come ha ricordato Patrizia Baffi, “la lotta al randagismo rientra tra le funzioni di sanità pubblica veterinaria previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). L’attenzione sul fronte della tutela degli animali e della sicurezza dei cittadini deve essere sempre alta e il Piano va in questa direzione. Randagismo e abbandono sono fenomeni non solo da contrastare, ma quanto più possibile da contenere soprattutto attraverso specifici percorsi di formazione destinati ai proprietari, ma anche a chi non possiede un cane o un gatto. Il riconoscimento dei diritti e del benessere degli animali rappresenta il grado di civiltà di una comunità e in questo la Lombardia vuole essere in prima linea". Ecco cosa prevede in concreto il piano.