Elezioni amministrative 2025 in Lombardia: la diretta dello spoglio

Milano, 26 maggio 2025 – Elezioni amministrative 2025: attesa per i risultati definitivi del primo turno. Chiudono alle 15 i seggi nei 18 Comuni lombardi che sono andati al voto in questo week-end.

Il primo dato che arriverà sarà quello dell’affluenza complessiva. Ieri, alle 23, aveva superato di poco il 43%, in calo di circa quattro punti percentuali rispetto all’ultima rilevazione.

Nessuno dei centri in cui si è votato in regione è andato alla sua scadenza naturale. Le esperienze amministrative si sono interrotte, praticamente in tutti i municipi, in maniera traumatica, con la crisi della maggioranza o per altre motivazioni, scollegate a ragioni politiche.

I Comuni sopra i 15mila abitanti, quelli in cui si potrà avere un ballottaggio (previsto, insieme ai referendum, per domenica 8 e lunedì 9 giugno), sono: Cernusco sul Naviglio e Rozzano in provincia di Milano, Desio in provincia di Monza e Brianza e Saronno in provincia di Varese.

Gli altri 14 Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti sono Calcinate, Canonica d’Adda e Castione della Presolana (BG), San Felice del Benaco (BS), Asso, Binago e Cirimido (CO), San Daniele Po (CR), Santo Stefano Lodigiano (LO), Opera e Robecchetto con Induno (MI), Calvignano (PV), Arcisate e Castellanza (VA). Per questi – a meno di “pareggi” perfetti – il nome del sindaco verrà reso noto già stasera, o nel tardo pomeriggio per i Comuni più piccoli.