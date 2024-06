Pavia, spray al peperoncino al liceo Cairoli: studenti evacuati e anno chiuso in anticipo

Pavia, 7 giugno 2024 – L’ultima campanella dell’anno scolastico 2023/2024 avrebbe dovuto suonare alle 11 poi ci sarebbe stato il rompete le righe. Invece sono stati costretti a uscire prima alcuni studenti del liceo delle scienze umane “Cairoli” di Pavia.

A far terminare la scuola con mezz’ora d’anticipo è stata la bravata di un ragazzo che, preso dal desiderio di festeggiare la fine della scuola, ha spruzzato dello spray al peperoncino. Per evitare che qualcuno potesse rimanere intossicato, è stato deciso di far uscire in anticipo tutti gli studenti di un piano. In questo modo non è stato richiesto neppure l’intervento del personale sanitario del 118 e nessuno ha accusato problemi.

È stata soltanto anticipata la fine dell’anno che nella sede centrale è stata salutata da fumogeni, mentre l’Ipsia Necchi che ha un corso di moda ha organizzato la tradizionale sfilata con le creazioni degli studenti, gli stilisti di domani.