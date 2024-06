Spray al peperoncino a scuola. Scatta maxi evacuazione: venti intossicati, s’indaga

(Brescia)

Ancora un episodio di bullismo nelle scuole del Bresciano. Questa volta siamo a Desenzano del Garda, all’istituto Bazoli di via Giotto. Venti tra studenti e docenti sono rimasti intossicati a causa di qualcuno che ha spruzzato spray al peperoncino nei bagni della scuola. Nove ragazzi sono finiti al Pronto soccorso. Questo il bilancio della bravata, dato che la sostanza urticante si è diffusa dai locali di servizio in quelli pubblici causando numerosi fastidi e disagi alle persone. Soreualpina sul posto ha mandato sei ambulanze e due auto con medico a bordo. C’erano anche i carabinieri. La scuola è stata evacuata. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia e dei distaccamenti del territorio che hanno effettuato la bonifica e arieggiato tutti i locali del Bazoli Polo. A dare assistenza alle persone evacuate c’era la Protezione Civile.

Per poter permettere i soccorsi il traffico è stato fermato con disagi per la viabilità. I ragazzi che non hanno dovuto andare in ospedale sono potuti andare a casa alle 14, al temine prestabilito delle lezioni, di modo da prendere i mezzi pubblici con cui sono soliti spostarsi. Intanto i carabinieri stanno indagando su chi potrebbe essere il responsabile dell’atto vandalico, che ha riguardato una scuola che conta ben 1400 studenti e decine di operatori e lavoratori. Non si tratta del primo episodio in cui in una scuola bresciana è stato disperso spray al peperoncino che dovrebbe servire da difesa in caso di aggressione e non per provocare problemi e ferire altre persone.

Milla Prandelli