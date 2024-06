Spray al peperoncino spruzzato a scuola: malori per una decina di studenti

Desenzano del Garda (Brescia) , 3 giugno 2024 – Una decina di studenti intossicati dallo spray al peperoncino spruzzato probabilmente da alcuni compagni all’istituto Bazoli di Desenzano su Garda.

E’ accaduto verso le 11.30 nell’istituto di via Giotto quando diversi ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, hanno iniziato a manifestare irritazioni agli occhi, senso di vertigine e malesseri vari.

La direzione scolastica ha subito allertato l’Areu Lombardia che ha inviato sul postoi socorsi, cinque ambulanze e due automediche, e i sanitari hanno incominciato ad assistere gli studenti.

In via Giotto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Desenzano. A loro spetterà delineare la dinamica e soprattutto individuare colpevoli e se si trattasse di studenti del Bazoli sicuramente, oltre ai guai con la legge dovranno affrontare e subire le decisioni disciplinari che la direzione scolastica deciderà di applicare nei loro confronti.