Corsi gratuiti di microelettronica: opportunità di lavoro per 40 disoccupati

Pavia, 3 luglio 2025 – Istituzioni, imprese e mondo della formazione insieme per creare opportunità di lavoro qualificato e rispondere alle esigenze reali del territorio. La Provincia di Pavia lancia FromMicroToMacro, un progetto strategico per formare nuove competenze e creare opportunità di lavoro nel settore della microelettronica, comparto strategico del nostro territorio.

From micro to macro

L’iniziativa prevede due corsi gratuiti di formazione professionale rivolti a persone disoccupate, senza limiti di età, in possesso di diploma, residenti o domiciliate in Lombardia. “FromMicroToMacro - ha detto il presidente Giovanni Palli – non sono soltanto due corsi, ma un investimento strutturale nelle competenze che servono oggi e serviranno domani, per rendere la nostra provincia un punto di riferimento nel settore della microelettronica”.

Distretto di Microelettronica di Pavia

FromMicroToMacro, inserimento lavorativo di oltre 40 nuove risorse nel distretto della microelettronica: da sinistra Barbara Guardamagna Cisl, Vittorio Pona, Giovanni Palli, Francesco Caracciolo Confindustria (foto Torres)

Nel 2022 l’Università di Pavia ha inaugurato il Distretto di microelettronica dell’Università di Pavia che raduna 12 imprese del territorio con notevoli prospettive occupazionali. Ora finanziata dal Programma regionale Fse+ 2021-2027 FromMicroToMacro prevede oltre 40 potenziali inserimenti lavorativi al termine dei percorsi formativi, in un comparto ad alto contenuto tecnologico e strategico per la competitività territoriale.

Ic Layout designer

Due i percorsi gratuiti attivati, rivolti a persone disoccupate, senza limiti di età e in possesso di diploma. Il primo è IC Layout designer (520 ore), un corso specialistico per la progettazione fisica dei microchip, in collaborazione con Fondazione Alma Mater Ticinensis e Università di Pavia.

Lab Technician

Il secondo è Lab Technician (190 ore) di formazione pratica per la prototipazione e i test su circuiti elettronici, con il supporto della Fondazione Clerici. Un'opportunità concreta di impiego, grazie alla collaborazione di imprese, che hanno manifestato un fabbisogno occupazionale immediato e stimano l'inserimento di più di 40 nuove risorse al termine dei percorsi formativi.

“FromMicroToMacro rappresenta una strategia di territorio che guarda al futuro – ha detto il presidente della Provincia Giovanni Palli -. Non ci limitiamo a formare: accompagniamo le persone verso un lavoro concreto, in un comparto tecnologicamente avanzato, dove oggi servono competenze reali. E’ un'infrastruttura formativa, costruita per durare, per rispondere ai bisogni delle imprese e creare benessere per i cittadini”.