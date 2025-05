Cercansi 80 persone da assumere all’Ikea, boom di colloqui

"I recruiting days si confermano un’occasione per far incontrare domanda e offerta". Così l’assessore alle Attività produttive di San Giuliano, Alfio Catania, commenta la buona affluenza di pubblico registrata ieri nella sala Previato di piazza Vittoria, dove numerose persone (oltre cento solo in mattinata) sono confluite, tra le 9.30 e le 15, per il recruiting day di Ikea, che sta ricercando 80 figure tra addetti al magazzino, alla ristorazione e alla vendita, da inserire nei propri punti vendita di San Giuliano, Corsico e Carugate.

L’evento ha permesso ad Afolmet di effettuare i colloqui conoscitivi coi candidati e segnalare al colosso dei mobili i profili ritenuti più idonei per una successiva selezione. "San Giuliano si conferma una realtà con un tessuto produttivo vivace e di sicuro interesse", osserva Stefano Gatti, area manager di Afol per il Sud Milano.

Il prossimo recruiting day, di Atm, è in agenda il 4 giugno, sempre nella sala Previato di San Giuliano.

A.Z.