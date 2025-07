Terre d’Oltrepò, via al salvataggio: pronto un fondo d’investimento

Broni (Pavia), 3 luglio 2025 – Ci sarebbe un importante fondo d’investimento pronto a portare ossigeno alla cantina sociale Terre d’Oltrepò. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi, intervenendo nel dibattito sulla situazione del mondo del vino in provincia di Pavia.

“La Regione – ha detto Beduschi – si sta occupando da mesi della crisi della cantina sociale, con incontri e interlocuzioni che hanno portato alla disponibilità di un importante fondo di investimento, che abbiamo messo in contatto con la governance della cantina. In affiancamento si è deciso di presentare una lista di candidati al Consiglio di amministrazione della cantina, in vista dell’assemblea prevista per l’11 luglio”. L’assemblea è stata chiesta da oltre 100 soci pronti a sfiduciare i vertici che non pagherebbero le uve conferite. Da qui è circolata la supposizione che in assemblea possa esserci una lista di maggioranza e una di opposizione. “La lista – ha precisato l’assessore –, non sarà espressione di nessuna parte politica o sindacale, ma esclusivamente di un territorio che vuole e deve ripartire garantendo continuità operativa alla cantina, allo stesso tempo dando un segnale di discontinuità manageriale”.

Sarà composta da 13 nominativi, a cui si aggiungerà un componente indicato dal socio sovventore Fondosviluppo spa, fondo mutualistico di Confcooperative. A garanzia dell’impegno regionale nell’avallare un’operazione nell’esclusivo interesse del mondo del vino oltrepadano, Regione Lombardia indicherà tra i candidati al Cda un proprio dirigente. “Un modo – ha proseguito l’assessore Beduschi – per metterci la faccia, con l’obiettivo di dare dignità alle aziende conferenti e ai dipendenti, credendo in un progetto non speculativo, di lungo periodo e in grado di fornire una prospettiva. La prossima vendemmia avverrà in condizioni difficoltose, ma al dovere di conferimento delle uve in cantina deve corrispondere il dovere di pagarle”.

Per approfondire le complesse tematiche in gioco, l’assessore Beduschi sarà presente, con i rappresentanti del Fondo, a un incontro con i conferenti e i candidati al Cda, aperto al territorio, che si terrà alle 17 di lunedì 7 luglio a palazzo Certosa-Cantù a Casteggio. “L’incontro – conclude Beduschi – sarà propedeutico all’assemblea dell’11 luglio, in cui i soci saranno chiamati a scegliere il futuro dell’Oltrepò e in vista della quale la Regione chiederà il sostegno di tutti a un progetto che parla di futuro. Basta con invidie, antipatie e ripicche”.