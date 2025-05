Format innovativo di Ikea nel centro commerciale

Ikea Italia si espande sul territorio lombardo e annuncia che in estate aprirà un nuovo “plan and order point“ a Pavia. Un format innovativo, situato nella galleria Bennet in cui i visitatori su 165 metri quadri potranno lasciarsi ispirare da una selezione di proposte d’arredo per pianificare i diversi ambienti della casa. Inoltre, grazie al supporto dei consulenti, sarà possibile acquistare dall’intero catalogo online Ikea. Il plan and order point si propone come un nuovo modo per rendere i prodotti e i servizi Ikea più accessibili, dando ai clienti la possibilità di trovare le migliori soluzioni per la casa, scegliendo il servizio di consegna più comodo. Il nuovo punto vendita andrà ad arricchire l’ecosistema del brand nella regione, che raggiunge ogni anno oltre 7 milioni di visitatori, attraverso i tradizionali negozi di Corsico, Carugate, San Giuliano, Brescia e i plan and order point di Milano in via Albricci, CityLife e Merlata Bloom Milano, Como, Curno (Bergamo), Monza e Mantova.

M.M.