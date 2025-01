Truffe agli anziani: 6 consigli per difendersi. Parola di (veri) carabinieri

Pavia, 28 gennaio 2025 - Arma dei carabinieri e Provincia di Pavia ancora una volta insieme, per prevenire le truffe agli anziani. È stata presentata nella mattinata di oggi, martedì 28 gennaio, al Comando provinciale dei carabinieri di Pavia, la nuova campagna di sensibilizzazione dedicata al sempre purtroppo attuale fenomeno criminale dei raggiri ai danni in particolare delle persone anziane.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Pavia, colonnello Marco Iseglio, e il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli, hanno mostrato in anteprima le locandine e le brochure che verranno affisse e distribuite sul territorio provinciale. “Quest’anno lo sforzo è stato ancora maggiore - sottolinea Iseglio - e abbinato alla campagna che l'Arma dei carabinieri ha lanciato già dall'estate scorsa a livello nazionale. In provincia di Pavia il fenomeno delle truffe agli anziani è particolarmente avvertito: in un territorio caratterizzato in alcune località da un certo spopolamento, dall'invecchiamento della popolazione, alcune collettività soprattutto nei borghi più piccoli sono costituite da persone anziane che spesso vivono sole. Un elemento prediletto dai truffatori per selezionare gli obiettivi e abusare dell'evidente solitudine e della fragilità. Ci fa piacere che anche quest'anno la Provincia di Pavia abbia sostenuto l'iniziativa, che ha trovato anche il sostegno di molti Comuni del territorio, al momento circa 40, ma anche altri stanno continuando ad aderire".

Lo slogan

Con lo slogan #PossiamoAiutarvi nelle brochure e nelle locandine vengono sintetizzati in 6 punti i consigli dell'Arma direttamente agli anziani: diffidate dalle apparenze, attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, il tesserino non basta, limitate la confidenza al telefono e su internet, non fatevi distrarre.

Con l’invito sempre valido di non esitare a chiamare il numero di emergenza 112. "La Provincia anche quest'anno - aggiunge il presidente Palli - ha collaborato con convinzione a questa iniziativa, secondo me importantissima perché si fa prevenzione per questi che sono reati 'antipatici', nei confronti della fascia più fragile e più debole della popolazione. Spesso subire una truffa porta gli anziani a vergognarsi, fanno fatica anche a denunciare, ad ammetterlo anche ai famigliari. Sono molto importanti, sia per gli stessi anziani che anche per i famigliari, gli incontri che la stessa Arma dei carabinieri organizza nei Comuni, nelle parrocchie, nei centri di aggregazione". Nel corso del 2024 le Stazioni dei carabinieri sul territorio provinciale hanno organizzato complessivamente 162 incontri informativi, raggiungendo circa 5.400 persone.