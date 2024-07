Tentano il furto alla Rsa di Tromello ma trovano solo 15 euro. Per ripicca distruggono gli uffici

Tromello (Pavia), 25 luglio 2024 - Hanno trovato e rubato solo 15 euro in contanti. Ma hanno devastato gli uffici rovesciando armadi e scrivanie, con i cassetti svuotati e gettati a terra. I ladri hanno colpito nella notte negli uffici amministrativi di una casa di riposo a Tromello, in via Carso.

Non si sono addentrati nella Rsa, anche per non imbattersi nel personale di turno notturno, sempre presente per l'assistenza agli anziani ospiti, ma si sono limitati agli uffici, sperando forse di trovare dei soldi da rubare. Ma le attese dei malviventi sono rimaste deluse, con il magro bottino che li ha lasciati evidentemente insoddisfatti e li ha portati a frugare ovunque con un accanimento che ha solo lasciato lo scenario di devastazione trovato al mattino dal personale amministrativo arrivato al lavoro.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri della Stazione di Garlasco, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini sull'accaduto per cercare di individuare i responsabili. Non certo una banda esperta, almeno non per la scelta dell'obiettivo, pare preso di mira quasi a caso da chi non si immaginava certamente che negli uffici non venissero tenuti soldi in contanti se non la misera somma di fondo cassa per spese residuali.