Rapinato in pieno centro. Nei guai venticinquenne

Ha aggredito un passante incrociato poco dopo la mezzanotte del 29 aprile nella centralissima via Cairoli a Vigevano, lo ha spintonato contro il muro colpendolo poi con due pugni allo sterno per sottrargli il cellulare che aveva nella tasca posteriore dei pantaloni. Poi, con due complici al momento sconosciuti, è fuggito. I carabinieri della stazione di Vigevano denunciato per rapina A.H., 25 anni, egiziano, in Italia senza fissa dimora e con precedenti alle spalle, per il reato di rapina. L’aggredito aveva poi fatto ricorso alle cure mediche del personale del Pronto soccorso dell’istituto clinico “Beato Matteo“ di Vigevano dove era stato medicato e dimesso con una prognosi di 5 giorni. L’identificazione del rapinatore è stata possibile grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. Le indagini proseguono per identificare anche gli altri due complici del rapinatore. U.Z.