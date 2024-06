Garlasco, scappa fuori dal Bmw appena vede i carabinieri: aveva addosso 14 dosi di cocaina

Garlasco, 25 giugno 2024 – I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano lo hanno notato in compagnia di un’altra persona a bordo di una Bmw in atteggiamenti sospetti nella zona, centrale, di via Da Vinci. Così hanno deciso di effettuare un controllo. Mentre si stavano avvicinando i militari il passeggero, un trentanovenne albanese residente a Tromello, con precedenti alle spalle, ha aperto la portiera e ha tentato di dileguarsi a piedi.

Contemporaneamente il conducente ha ingranato la marcia e si è allontanato nella direzione opposta facendo perdere le sue tracce. Il trentanovenne è stato raggiunto e bloccato dai militari: perquisito, è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e di 285 euro in contanti.

Nel corso della perquisizione domiciliare che ha interessato la sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino digitale ed il materiale per il confezionamento delle dosi, tutto posto sotto sequestro. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.