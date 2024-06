Tromello, perde il controllo dell'auto e si schianta contro veicoli in sosta: è gravissima

Tromello, 13 giugno 2024 – E’ ricoverata al San Matteo in gravissime condizioni una donna di 60 anni che ieri sera ha avuto un incidente. Attorno alle 21, mentre percorreva a bordo della sua auto la via Delcroix, il tratto urbano della strada da e per Mortara, ha perso il controllo e ha prima abbattuto un palo della luce, poi si è schiantata contro due auto in sosta.

Soccorsa dai sanitari del 118 e da un’ambulanza della Croce garlaschese, la donna è stata portata al San Matteo dove si trova ricoverata in prognosi riservata in codice rosso.

Non è escluso che la 60enne possa aver accusato un malore e per questo motivo la sua Mercedes Classe A, si sia scontrata con una Toyota C-Hr e una Toyota Yaris che hanno riportato danni ingenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno accertando l’esatta dinamica dell’incidente.