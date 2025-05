Nel 2014 la vittima schiaffeggiò il sindaco Ceffa

I due protagonisti dell’efferato omicidio di Vigevano non sono sconosciuti alle cronache. Nel giugno del 2014 Luca Leone, 42 anni, la vittima, aveva incrociato casualmente in una pizzeria di Molino del Conte, frazione di Cassolnovo, l’allora vice-sindaco di Vigevano Andrea Ceffa e lo aveva schiaffeggiato. L’uomo era uno degli sfrattati dalle case, occupate abusivamente, dell’ex-orfanotrofio Riberia di Vigevano per decisione dell’amministrazione comunale. Successivamente aveva presentato, attraverso il suo legale, l’avvocato Paolo Larceri, le sue scuse a Ceffa spiegando di aver tenuto quel comportamento per la paura e l’ansia vissuta in quel periodo. Anche l’omicida, Cleo Koludra Stefanescu, 25 anni, rumeno, non è sconosciuto alle cronache. Nell’estate del 2018, appena maggiorenne, era finito agli arresti domiciliari per estorsione aggravata in concorso, ma era evaso salvo essere intercettato dai carabinieri al volante di un’auto in stato di ebbrezza. Solo un anno dopo era fuggito dai domiciliari mentre era in attesa dell’ordine di carcerazione, rubando un’utilitaria, facendo benzina senza pagare e poi dirigendosi verso la Liguria dove era stato però fermato dai carabinieri ed era finito in manette.