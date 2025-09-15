Moto contro il guardrail. Fuori pericolo il centauro

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (Pavia)A ieri la vittima non era ancora stata formalmente identificata, mentre è fuori pericolo di vita il conducente della moto, un giovane di 26 anni di Zinasco, ricoverato comunque ancora in gravi condizioni, che rischia l’accusa di omicidio stradale colposo. Stanno infatti proseguendo gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Voghera sulla tragica uscita di strada avvenuta nella serata di sabato, poco prima delle 20, in via Gramsci a Sannazzaro de’ Burgondi, tratto urbano ma fuori dal centro abitato della strada Provinciale 193bis. La moto, una Kawasaki di cilindrata 650, pare che stesse viaggiando in direzione di Pieve Albignola e Zinasco, dov’è appunto residente il giovane che era alla guida. In base alla prima ricostruzione dell’accaduto, si è trattato di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti: il centauro avrebbe perso il controllo della moto che, dopo una sbandata, è finita contro il guard-rail sulla destra rispetto al senso di marcia.

Nel violento impatto sono stati sbalzati a parecchi metri di distanza sia il conducente che la passeggera, per la quale purtroppo non c’è stato nulla da fare, con la constatazione del decesso sul posto. La donna, che viaggiava sulla parte posteriore della sella della moto, non aveva con sé documenti e non è stata identificata. Gli accertamenti dei carabinieri sono poi risaliti all’identità di una donna di 36 anni residente a Pavia, nel quartiere di Città Giardino, dove ieri già circolava la notizia del tragico incidente e si diffondeva il dolore per l’improvvisa morte, ma fino a ieri sera mancava ancora il riconoscimento formale da parte di parenti. Non sarebbe peraltro ancora stato riscontrato il legame tra la donna e il giovane di Zinasco.

Portato con l’elisoccorso in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, il ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma ieri fortunatamente veniva valutato non in pericolo di vita. Quando si riprenderà, dovrà affrontare anche le conseguenze penali per la morte della passeggera della moto.