“Erano persone tranquille, siamo sgomenti”: parla il sindaco di Cilavegna

Cilavegna, Mauro Casazza e la moglie Pinuccia Contin

Cilavegna (Pavia), 12 marzo 2023 - "Siamo attoniti". Giovanna Falzone, sindaco di Cilavegna, commenta così la tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 11 marzo, nella villa in via Pisacane, dove Mauro Casazza, 67 anni, si è ucciso dopo aver sparato alla moglie, Pinuccia Contin, 63 anni, ricoverata in condizioni disperate al Policlinico San Matteo di Pavia. "L'intera comunità - dice la prima cittadina di Cilavegna - è dal tardo pomeriggio di ieri che si interroga. Sono sempre state persone tranquille, che facevano parte della nostra società cilavegnese, lui ha lavorato una vita come parrucchiere, era andato in pensione, aveva i sui hobby. Ha veramente creato grande sgomento in tutta la cittadinanza. Non ci sono parole".

Nel piccolo centro lomellino, poco più di 5mila abitanti, c'è poca voglia di commentare l'accaduto, una tragedia maturata fra le mura domestiche di una coppia vista sempre unita, che aveva già affrontato insieme difficoltà, come un incidente nel quale la donna era rimasta coinvolta anni fa, ma si era poi ripresa, sempre con il marito al suo fianco. "Ultimamente si vedevano poco - commenta un conoscente - ogni tanto col bel tempo uscivano insieme in bicicletta, ma da qualche tempo lei non stava bene".