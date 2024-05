Malore fatale mentre trasporta un carico pesante: morto operaio di 53 anni

Semiana (Pavia), 28 maggio 2024 – Un uomo di 53 anni ha perso la vita mentre era al lavoro in un'azienda agricola in un'azienda di Semiana in Lomellina.

Dai primi accertamenti sembra fosse impegnato a trasportare alcuni carichi particolarmente pesanti, quando è caduto a terra in seguito ad un malore. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare: il 53enne è deceduto.

Il precedente in Valtellina

Ieri a Cranchi di Rogolo in provincia di Sondrio, un giovane operaio avevo avuto un malore mentre lavorava in un cantiere navale all'interno. Il ragazzo, 24 anni, è stato elitrasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato in gravissime condizioni,

L’incidente a Voghera

A Voghera, invece, un operaio di 60 anni, al lavoro in un'azienda che si occupa di verniciatura e sabbiatura, si è tagliato un braccio con un vetro. Anche in questo caso i soccorsi sono stati immediati, così come il trasferimento in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni sono gravi, ma il 60enne non sarebbe in pericolo di vita.

Su entrambi gli infortuni sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine e dei tecnici di Ats Pavia.