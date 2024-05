Improvviso malore mentre lavora: gravissimo operaio di 24 anni

Cranchi di Rogolo (Sondrio), 27 maggio 2024 - E' ricoverato in gravi condizioni un operaio di 24 anni che questa mattina, poco prima di mezzogiorno, si è sentito male in un cantiere navale all'interno dello stabilimento Cranchi di Rogolo, in Valtellina, e si è accasciato a terra, privo di sensi.

I colleghi l'hanno subito soccorso e hanno lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e anche l'elicottero decollato dalla base aerea di Caiolo.

Codice rosso, massima gravità. Il 24enne non ha mai ripreso conoscenza durante le operazioni di soccorso. Si sospetta un problema di natura neurologica.

Vista la gravità della situazione, è stato elitrasportato, sempre in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata.