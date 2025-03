Ghisa derubato sul treno arresta uno dei rapinatori

Younes A. e il complice in fuga hanno scelto la persona sbagliata da derubare. Hanno visto quell’uomo solo nel vagone del treno del Passante e l’hanno preso di mira prima della fermata Villapizzone. Peccato per loro che la vittima fosse un agente della polizia locale libero dal servizio, che ha reagito alla rapina ed è riuscito ad arrestare in flagrante il ventunenne egiziano, che giovedì pomeriggio, su disposizione del pm di turno Andrea Zanoncelli, è stato portato a San Vittore in vista dell’udienza di convalida. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, il ghisa in borghese, depredato della collanina, è riuscito a fermare il giovane nordafricano, nonostante i colpi al fianco e al mento che l’hanno costretto a un passaggio in pronto soccorso. "Complimenti al collega per la grande professionalità", il commento del segretario provinciale del Csa Orfeo Mastantuono. N.P.