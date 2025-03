Pavia, pensionato di 80 anni aggredito con violenza nell’androne di casa per un orologio da due soldi

Pavia – Spintonato a terra e aggredito con violenza, per portargli via un orologio di scarso valore. Un pensionato di 80 anni è stato rapinato nel pomeriggio di venerdì 28 marzo. Stava rientrando a casa, nel centro storico di Pavia, in via Domenico da Catalogna, traversa di via Defendente Sacchi a lato dell'immobile della Provincia che è stato in passato anche l'ex caserma dei carabinieri.

La dinamica della rapina

Appena ha aperto il portone, è stato seguito nell'androne da due sconosciuti, descritti come giovani. Lo hanno spinto da dietro e fatto cadere a terra. Mentre uno dei due restava al portone, l'altro ha immobilizzato la vittima mettendosi sopra di lui a cavalcioni e gli ha sfilato dal polso l'orologio per poi fuggire senza prendere anche portafogli e cellulare. Proprio l'orologio sembra dunque che fosse l'obiettivo dei malviventi, che probabilmente avevano seguito l'anziano e aspettato il momento propizio per mettere a segno il colpo.

Uno scarso bottino

Non era però né un Rolex né un orologio di particolare pregio e non è escluso che i rapinatori abbiano visto male lo scintillio al polso dell'anziano, mettendo quindi a segno una violenta rapina per fuggire con un bottino di scarso valore.

Soccorsi e indagini

L'ottantenne non ha lanciato l'allarme nell'immediatezza, ma è invece andato in autonomia al pronto soccorso, dov'è stato medicato per lievi contusioni connesse alla caduta, per una prognosi di 10 giorni. In ospedale sono quindi arrivati i carabinieri, ai quali la vittima ha raccontato l'accaduto, facendo scattare le indagini per cercare di individuare i due rapinatori.

Reati a Pavia

Pavia è il secondo capoluogo della regione dove nel 2023 (ultimo anno di cui sono disponibili i dati) si sono registrati più reati. In rapporto alla popolazione, la città primeggia in Lombardia per numero di danneggiamenti denunciati (987), è seconda per furti con destrezza (324) ed è terza in per violenze sessuali (18), furti con strappo (25) e rapine (96).