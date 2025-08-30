Piazza della Vittoria. Slitta la fine del cantiere. Rabbia dei commercianti

"La notte bianca sarà l’occasione giusta per un confronto sul progetto di piazza della Vittoria tra me e l’assessora ai Lavori pubblici. La invito ufficialmente". Luigi Polzotto, presidente della cooperativa Centro commerciale piazza della Vittoria, ha una posizione fortemente critica sul cantiere che sta rifacendo il look a piazza della Vittoria. "Manca tutta la rete fognaria – spiega – il progetto deve essere rifatto, sono stati commessi troppi errori: il 2 agosto, quando c’è stato un temporale, il mercato ipogeo si è allagato e lo stesso è accaduto giovedì".

L’assessora Alice Moggi ha confermato che i lavori della piazza dovevano riprendere giovedì e concludersi il 5 settembre, in tempo per la notte bianca, mentre l’intervento nella parte sotterranea con ogni probabilità si concluderà alla fine dell’anno. "Non è vero – ha ribadito Polzotto – c’è stata una proroga al 6 novembre: è stato scritto con un pennarello nero anche sul cartello dei lavori. Devono scoperchiare i marciapiedi, mettere la guaina e, nel lato verso il Broletto, il Comune deve pagare il covodotto dell’Enel. Ma la guaina, dove è stata sostituita, perde. I lavori non sono stati effettuati a regola d’arte". L’intervento di rifacimento della piazza, finanziato con fondi Pnrr, costa 2,3 milioni. Era stato voluto dall’amministrazione guidata da Fabrizio Fracassi per risolvere i problemi d’infiltrazione che danneggiano le attività commerciali del mercato ipogeo.

Inizialmente i lavori si sarebbero dovuti concludere l’11 giugno, ma a fine febbraio e per diverso tempo sono stati bloccati per una variante al progetto: i vigili del fuoco hanno chesto di ampliare le scalinate per motivi di sicurezza. "Il 6 novembre – ha chiarito l’assessora Moggi – era la data in cui si sarebbero dovuti concludere i lavori nella parte superiore della piazza e in quella sotterranea. Evidentemente non è stato corretto. In piazza, se non pioverà, il cantiere si concluderà il 5 settembre e sotto entro il 31 dicembre".

I 9 commercianti che lavorano nel mercato ipogeo hanno già pronto un esposto alla Corte dei conti per danno erariale di oltre 200mila euro. È da anni che la cooperativa e il Comune sono in causa per accertare le responsabilità delle infiltrazioni. E non è tutto: avendo ricevuto lo sfratto che sarà discusso al Tar l’11 novembre, hanno anche pronta una richiesta di risarcimento per tre milioni.