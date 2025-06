“Giovedì Summmer Fest” a Rho. I commercianti non aprono i negozi

Arrabbiati, ma non rassegnati, "dobbiamo alzare la voce, dobbiamo pensare al nostro futuro altrimenti tra qualche mese chiuderemo tutti". Sono alcuni commercianti del centro storico di Rho. A pochi giorni dall’appuntamento con Giovedì Summer Fest, la tradizionale rassegna di eventi abbinata all’apertura serale dei negozi, sulle loro vetrine hanno affisso un volantino che recita, "protesta contro le sconsiderate decisioni dell’amministrazione comunale riguardo la chiusura dell’ennesimo parcheggio. Arrecando di fatto grande disagio a noi commercianti, ma soprattutto a voi che volete frequentare questa città. Questo esercizio rimarrà chiuso tutti i giovedì sera".

I negozianti puntano il dito contro il cantiere nell’area di sosta via Bersaglio - via Redipuglia, poco distante dal centro cittadino, dove Città Metropolitana e Cap Holding stanno realizzando un parcheggio Spugna. E aggiungono, "questa è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, purtroppo non c’è attenzione nei confronti del commercio locale e da anni non è stato fatto niente per rendere la città appetibile e attrattiva", dichiara Mauro Gentile, titolare di una tabaccheria in via Martiri della Libertà.

Il suo negozio come altri che hanno aderito alla protesta, il giovedì sera non sarebbero aperti, ma tutti chiedono maggiore attenzione dal Comune e dall’associazione che li rappresenta. Tra loro ci sono le sorelle Fabrizia e Lella Grittini, dell’omonimo negozio Grittini Intimo. "Da mesi ci sono i lavori davanti al Municipio, adesso anche quelli in via Bersaglio senza che nessuno ci abbia avvisato, noi abbiamo clienti che vengono da fuori città, se arrivare in centro e trovare un parcheggio diventa ancora più complicato di quanto non lo sia già, non verranno più", spiegano le due sorelle.

"La nostra protesta pacifica non riguarda solo lo shopping del giovedì sera, vogliamo far capire il valore che hanno i negozi di vicinato per la città", dichiara Anna Confalonieri, titolare negozio di calzature PeperOne. Il Comune precisa che i Giovedì Summer Fest sono organizzati in collaborazione con la delegazione rhodense di Confcommercio, che i lavori in corso nell’area di via Redipuglia sono di Città metropolitana e Cap e che il Duc (Distretto Unico del Commercio) ha condiviso la scelta del periodo estivo come meno problematico, rispetto al resto dell’anno. "Dispiace che ci siano alcuni commercianti che anche quest’anno non aderiscono all’appuntamento - dichiara il vicesindaco Maria Rita Vergani -.Quest’anno abbiamo prodotto mappe dettagliate su viabilità e parcheggi per agevolare la ricerca di un punto in cui sostare".