Esondazione del Ticino: idrovore in azione, raccolti 5mila litri di acqua all’ora

Pavia, 20 aprile 2025 – La batteria non suona più. L’esondazione del Ticino l’ha fatta tacere e ora lo strumento è uscito dalla cantina e messo sulla strada con i materassi e tutto quello che dovrà essere buttato. “Mettete tutto fuori senza effettuare la differenziata – fa sapere Asm – Passeremo a raccogliere”. Rientrata l’emergenza, in via Milazzo si puliscono i locali invasi da acqua e fango. I residenti hanno poca voglia di parlare, ma si aiutano gli uni con gli altri per sistemare tutto nel più breve tempo possibile ora che il fiume si è ritirato e scende a 10 centimetri l’ora.

“La strada è asciutta – precisa il sindaco Michele Lissia – e la riapriremo per i residenti. In alcuni punti la Protezione civile ha posizionato idrovore per svuotare alcune cantine, raccogliendo 5mila litri d’acqua all’ora”.

Con il sole sono molte le persone che si avvicinano alla transenna nei pressi della Statua della lavandaia per scattare una foto o verificare la situazione. Venerdì sera i vigili del fuoco sono intervenuti in via Don Bosco per il salvataggio di un cane bloccato in una casotta situata negli orti in seguito all’esondazione del fiume. La struttura risultava circondata da due metri d’acqua, rendendo impossibile la fuga all’animale. Grazie all’impiego di mezzi e tecniche fluviali, il cane è stato raggiunto, recuperato in sicurezza e portato a riva.

Intrappolati fino a ieri pomeriggio anche diversi cani malati in una cascina della zona Costa Carolina. Tre volontarie sono rimaste senza energia elettrica per non abbandonare gli animali che hanno bisogno di farmaci. Lav Oltrepò è stata in presidio davanti alla struttura che venerdì non era raggiungibile via strada e poi diverse associazioni come Meta Milano e Cuori liberi sono arrivate in soccorso.

Appena è stato possibile sette Pitbull sono stati portati via e saranno ospiti di Progetto Aquila, mentre tutti gli altri saranno in stallo altrove. Nel frattempo è partita la gara di solidarietà e sono state portate coperte e cibo. L’esondazione del Ticino infatti si è portata via tutto, compresi i guinzagli.