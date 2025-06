Centri estivi e baby sitter troppo costosi. Sos per donazioni a vantaggio del Grest

Chiuse le scuole, per molte famiglie iniziano le difficoltà. Mandare i bambini ai centri estivi è economicamente pesante e pagare una baby sitter insostenibile. "Una mamma, non potendo portare i bambini sul posto di lavoro – racconta un’operatrice della Caritas Diocesana – si è trovata a scegliere se mandare i bambini al centro estivo troppo oneroso o pagare una baby sitter che avrebbe inciso troppo sul bilancio familiare". È stata così lanciata la campagna “G-Restiamo insieme“: 48 le famiglie (più del 50% monoparentali) che hanno chiesto un contributo per un totale di 79 bambini. "Perché nessuno rimanga da solo in casa", recita lo slogan della campagna condotta con il progetto “Nessuno si salva da solo“, nato nel 2020 per sostenere i nuclei familiari in crisi economica per il Covid e poi rilanciato per contrastare la povertà educativa.

Finora, grazie anche a una donazione di duemila euro dal sindaco Michele Lissia, sono stati raccolti 5mila euro utili a far vivere l’esperienza del Grest ad alcuni bambini. Ma le risorse non bastano ancora. Servono circa 10.700 euro per offrire un’estate spensierata a tutti i bimbi che ne hanno necessità. "Abbiamo molte mamme single – aggiunto la vicedirettrice, suor Mabel Mariotti – che senza il Grest non potrebbero avere un lavoro. Chiediamo aiuto a tutti i pavesi perché nessun bambino rimanga indietro. Donando ora, offriremo un’estate spensierata a chi ne ha più bisogno". Le donazioni possono essere effettuate alla pagina https://dona.caritaspavia.it o con bonifico alla Fondazione Agape di Caritas Diocesana Pavia - ETS.

M.M.