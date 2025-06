Sponde e spiagge del Ticino discariche dopo il week-end

Un’abitudine da incivili, che non accenna a diminuire. All’inizio della settimana sponde e spiagge del Ticino sono discariche a cielo aperto. La colpa è delle moltissime persone che, nel fine settimana e in particolar modo la domenica, utilizzano i ghiaioni per trascorrere le giornate, spesso organizzando grigliate. Una scelta che da un lato sarebbe anche lodevole, vista la lunghissima tradizione delle casotte, le tipiche costruzioni rivierasche che per decenni a metà del secolo scorso sono state luogo di vacanza dei vigevanesi. Non fosse che alle operazioni di trasporto del materiale necessario non facciano seguito quelle di pulizia. Così restano mucchi di immondizia che devono essere rimossi da Comune e Parco del Ticino, prima che il fiume si alzi e li trascini con sé. Peraltro i festaioli del fine settimana hanno buon gioco perché di fatto non esistono recinzioni che escludano la possibilità di accedere alle spiagge, compresa l’area sottostante al nuovo ponte che rappresenta per i fruitori un’ampia zona d’ombra al riparo dal sole a picco dell’estate.

U.Z.