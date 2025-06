Litigio al bar degenera, danni al locale

Hanno avuto una violenta discussione dentro al bar Cavour, che si affaccia sull’omonimo corso nel pieno del centro. È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì e per sedare gli animi è stato necessario l’intervento dei carabinieri e di una Volante. I due clienti erano entrati nel bar che si trova sull’angolo di via Madonna Sette Dolori come normali avventori, sedendosi nella zona esterna che si affaccia sulla via principale, e avevano ordinato un aperitivo. Poi all’improvviso tra i due è scoppiata un’accesa discussione che ha rischiato di degenerare in tempi rapidissimi. Il risultato sono state alcune bottiglie vuote, diverse piante ornamentali rovesciate ma per fortuna nessuna conseguenza di rilievo per i due coinvolti. Anche perché, non appena è stato chiaro che gli animi si stavano surriscaldando, è partita una richiesta di intervento delle forze dell’ordine, arrivate in pochi minuti.