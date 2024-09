Incidente sul lavoro a Parona, precipita da tetto di un’azienda: morto 46enne

Parona (Pavia) – Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia. Oggi, mercoledì 25 settembre, poco prima delle 10.30 è scattato l’allarme alla Intals, in viale Lombardia a Parona. Un operaio è precipitato dal tetto, da un’altezza stimata di 8 metri. Immediato l’allarme, sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) in codice rosso.

Per l’uomo, 46 anni, non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia il personale medico con elisoccorso, automedica e ambulanza, carabinieri e personale di Ats. Accertamenti in corso sull’esatta dinamica dell’accaduto.