Castrezzato, grave operaio di 47 anni investito e schiacciato da una ruspa

Castrezzato (Brescia), 25 settembre 2024 – Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto mercoledì mattina in un'azienda di Castrezzato, in provincia di Brescia.

L'uomo, di 47 anni, è rimasto schiacciato dopo essere stato investito da una ruspa. L’operaio è stato trasportato in ospedale con diversi traumi e fratture. La notizia arriva a pochi minuti da quella dell’operaio morto a Parona, in provincia di Pavia, dopo essere precipitato dal tetto di un’azienda. Una scia di tragedie sul lavoro che nessuno riesce a fermare.