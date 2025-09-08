Ordine pubblico “Promossa” la Notte bianca

Molte chiamate per schiamazzi in centro storico e un intervento dei soccorsi sanitari e della polizia in piazza della Vittoria. La Notte bianca a Pavia, tra sabato e ieri, per la tradizionale Festa del Ticino, si è conclusa con un bilancio meno drammatico di precedenti edizioni, quasi sempre caratterizzate dall’abuso di alcolici e dalle conseguenti intemperanze di giovani, in altre annate sfociate in scontri fisici che avevano rovinato la festa almeno ai coinvolti. Ma non è stata proprio una nottata tranquilla per i residenti nel centro storico, con parecchie telefonate al 112 per segnalare situazioni moleste, anche se poi tutte concluse senza che le forze dell’ordine dovessero prendere provvedimenti. Nell’arco dell’intera nottata e in tutto il centro storico del capoluogo pavese non risultano trasportati con l’ambulanza al pronto soccorso per quella che nel gergo sanitario viene definita “intossicazione etilica”.

C’è stata invece una richiesta d’intervento dalla centralissima piazza della Vittoria, poco dopo le 3.30, non per una rissa come ne avvengono purtroppo spesso anche in fine settimana meno affollati, ma per una lite tra due persone. Si tratta di due giovani di 31 e 33 anni, uno di Pavia e l’altro originario della Sicilia, che hanno iniziato a discutere per motivi banali fino a mettersi le mani addosso. Il tutto si è concluso comunque con il trasporto in ospedale di entrambi con l’ambulanza in codice verde, senza conseguenze particolarmente gravi, e con la polizia che ha avviato accertamenti, ancora in corso, in attesa di eventuali querele di parte dei due giovani coinvolti.

S.Z.