Notte bianca con shopping e animazione

Notte bianca alla Bovisa: una serata di festa, shopping e sorprese per tutta la famiglia domani, giovedi 12 giugno, dalle 19 fino a tarda notte. Insomma, il quartiere a nord della città si prepara a vivere una serata indimenticabile con la notte bianca, un evento che animerà la zona con negozi aperti fino a tardi, offerte e un ricco programma di intrattenimento per grandi e piccoli.

Intanto, shopping sotto le stelle: per tutta la serata, i negozi della Bovisa resteranno aperti con sconti speciali, promozioni esclusive e tante occasioni per fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Poi animazione per bambini: le famiglie saranno accolte in un’atmosfera festosa con giochi, spettacoli, laboratori creativi e sorprese pensate appositamente per i più piccoli. Giochi storici in legno dei nostri nonni renderanno la serata magica per i bambini e riporteranno all’infanzia gli anziani. Musica, street food e cultura: lungo le vie del quartiere ci saranno anche punti ristoro, esibizioni live, performance artistiche e momenti di condivisione. L’iniziativa è promossa da BovisAttiva e dai commercianti aderenti con il supporto di numerose realtà locali.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma e le attività in calendario: www.bovisattiva.org/eventi.

M.V.