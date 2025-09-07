Gara di solidarietà tra Puglia e Pavia

Una gara di solidarietà ha tenuto impegnata tutta la penisola per restituire la salute a un giovane papà arrivato dal Togo. Ousman, 36 anni, è poi salito dalla Puglia a Pavia attraverso InterSos per un intervento cardiochirurgico. "Sono stata contattata – spiega Carmen Silva di “Ci siamo anche noi“ – per un uomo che aveva bisogno di essere operato. Subito si è messa in moto la macchina. Sembrava che Ousman fosse francofono, così gli abbiamo messo a disposizione un ragazzo senegalese e una dottoressa camerunense, oltre a una mediatrice marocchina". L’équipe del dottor Andrea D’Armini del San Matteo è intervenuta chirurgicamente e Carmen Silva nel decorso post operatorio gli ha portato biancheria e compagnia prima della riabilitazione alla Maugeri.

"Quando ha iniziato a riprendersi era affamato e dovevamo portargli cibo supplementare a quello dell’ospedale". Domenica scorsa ad Ousman è stato detto che mercoledì sarebbe stato dimesso. "Ho mosso tutti i contatti – aggiunge Silva – ma purtroppo a Pavia è troppo difficile trovare casa. Così una dottoressa che si è affezionata al caso gli ha trovato un biglietto del treno ad alta velocità". Da Foggia però doveva poi raggiungere San Severo dove si trova la sua abitazione, parte di una rete di accoglienza con condizioni non ideali per un convalescente. "A Foggia ha dormito in albergo e grazie ai medici pugliesi ha fatto i controlli. Grazie a tanti aiuti, ci sono buone possibilità di salvare un uomo che ha moglie e due bambini".

M.M.