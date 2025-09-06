Sacerdote picchiato all’oratorio di Stradella: il branco di minori gli sputa pure addosso

Stradella (Pavia), 6 settembre 2025 – “Andiamo sempre peggio”, era questo il commento più ricorrente che circolava oggi circa quanto avvenuto ieri sera, venerdì 5 settembre, in oratorio.

La cronaca. Durante le “olimpiadi” organizzate in oratorio per festeggiare la fine del centro estivo e della bella stagione, un gruppetto di ragazzini, tutti minorenni, sono entrati e hanno fatto il diavolo a quattro.

L’aggressione

Hanno aggredito don Daniele Lottari che si trovava all’interno della struttura, gli hanno sferrato un pugno e poi hanno iniziato a sputargli e a minacciare di bruciare l’oratorio. Alla scena hanno assistito diversi bambini con i loro genitori e gli animatori che avevano gestito il centro estivo.

L’intervento

Qualcuno ha immediatamente avvisato i carabinieri che sono arrivati e hanno identificato gli aggressori, nei confronti dei quali ora potrebbero essere presi dei provvedimenti. “Non ci sentiamo più sicuri – hanno detto alcuni residenti -. I nostri figli hanno paura a muoversi da soli e lo stesso fanno alcuni adulti e persone anziane”. Ma don Daniele Lottari getta acqua sul fuoco: “Sono ragazzi fragili di cui ci dobbiamo occupare e aiutarli. Dobbiamo accoglierli, non possiamo metterli all’angolo”.